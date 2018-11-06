video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 05:05 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تأجيل محاكمة "سفاح الجمالية" و3 آخرين بالقتل العمد لـ 2 ديسمبر

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 03:50 م
تأجيل محاكمة "سفاح الجمالية" و3 آخرين بالقتل العمد لـ 2 ديسمبر محكمة -أرشيفية
كتب أحمد حسنى
إضافة تعليق
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، تأجيل محاكمة "طارق تلجة" الشهير بـ"سفاح الجمالية" و3 آخرين، بتهمتى استعراض القوة والقتل العمد، لجلسة 2 ديسمبر للمرافعة.
 
عقدت الجلسة بعضوية المستشارين حسن حسين عيسى ووليد محمد، واسندت النيابة للمتهم "عمر.ع.ر"، وشهرته "طارق تلجة"، و"عبد الرحمن ص"، وشهرته "البيه"، و"هانى ع ع "هارب"، و"مصطفى ع"، تهم استعراض القوة ولوحوا بالعنف ضد المجنى عليهم "سكر.م.م"، و"زينب .س.ح"و"عبد الرحمن.س" بقصد بث الخوف فى نفوسهم وإلحاق الأذى بهم لفرط السطوة عليهم، وكان من شأن أفعالهم إلقاء الأذى بهم وإلقاء الرعب فى نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريضهم للخطر لحملهم أسلحة نارية وبيضاء.
 
كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة القتل العمد، حيث قتلوا المجنى عليه "سكر"، عمدًا من غير سبق إصرار وترصد، بعد أن نشب الخلاف بينهم وتوجهوا إلى المكان الذى أيقنوا سلفَا وجوده فيه، وما إن ظفروا به وحيدًا حتى انقضوا عليه بأدوات بطشهم.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. سقوط "لبان" أثناء التنقيب عن الآثار داخل عقار بالجمالية

المباحث تتحرى عن نشاط "لبان" فى التنقيب عن الآثار بالجمالية

السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى الجمالية دون إصابات

سفاح الجمالية

طارق تلجة

جنايات القاهرة

القتل العمد

اخبار الحوادث

اخبار مصر




لا تفوتك
رئيس الوزراء يعود إلى القاهرة قادما من الصين بعد زيارة استغرقت 4 أيام

رئيس الوزراء يعود إلى القاهرة قادما من الصين بعد زيارة استغرقت 4 أيام

حصر بطاقات التموين الممتنع أصحابها عن تحديث بياناتها تمهيدا لإيقافها

حصر بطاقات التموين الممتنع أصحابها عن تحديث بياناتها تمهيدا لإيقافها

نصائح خبراء الأهلى لإسقاط الترجى فى رادس بنهائى دورى أبطال أفريقيا.. عادل طعيمة يطالب اللاعبين بهدوء الأعصاب واللعب على المرتدات.. أحمد بلال يحذر من الاعتراض على التحكيم.. وماهر همام ينصح بالثبات الانفعالى

نصائح خبراء الأهلى لإسقاط الترجى فى رادس بنهائى دورى أبطال أفريقيا.. عادل طعيمة يطالب اللاعبين بهدوء الأعصاب واللعب على المرتدات.. أحمد بلال يحذر من الاعتراض على التحكيم.. وماهر همام ينصح بالثبات الانفعالى

"بذور الخير" تطرح فى بلاد "زايد الخير".. الشيخ زايد.. مسيرة بناء تمتد لكافة المشروعات.. اهتم بالتعليم والتنمية.. قاد بلاده للريادة فى "النفط والغاز" واتخذ قبل 4 عقود أولى خطوات الإمارات فى "عالم الفضاء"

"بذور الخير" تطرح فى بلاد "زايد الخير".. الشيخ زايد.. مسيرة بناء تمتد لكافة المشروعات.. اهتم بالتعليم والتنمية.. قاد بلاده للريادة فى "النفط والغاز" واتخذ قبل 4 عقود أولى خطوات الإمارات فى "عالم الفضاء"

برشلونة يصطدم بالذكريات السيئة ضد الإنتر فى دوري أبطال أوروبا.. فيديو

برشلونة يصطدم بالذكريات السيئة ضد الإنتر فى دوري أبطال أوروبا.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة