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تأجيل سماع الشهود فى محاكمة 213 متهما بـ"تنظيم بيت المقدس" لـ 13 نوفمبر

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 11:22 ص
تأجيل سماع الشهود فى محاكمة 213 متهما بـ"تنظيم بيت المقدس" لـ 13 نوفمبر المستشار حسن فريد-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل سماع أقوال الشهود فى محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة، لجلسة 13 نوفمبر لاستكمال سماع الشهود، وعلى النيابة العامة إخطار مصلحة السجون بعمل كشف لتحددي أعداد المتهمين المحبوسين فى القضية.
 
عقدت  الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، حيث استمعت المحكمة لـ 3 من الشهود فى واقعة انفجار معسكر الأمن المركزى بالسويس.
  
وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.
 
 
 

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بدء سماع الشهود فى محاكمة 213 متهما بـ"تنظيم بيت المقدس"

محاكمة عناصر بيت المقدس

تنظيم بيت المقدس

اللواء محمد إبراهيم

المستشار حسن فريد

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