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تأجيل إعادة محاكمة 32 متهما بقضية "فض اعتصام النهضة" لـ3 ديسمبر

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 12:50 م
تأجيل إعادة محاكمة 32 متهما بقضية "فض اعتصام النهضة" لـ3 ديسمبر محكمة - أرشيفية
كتب ــ إيهاب المهندس
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قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد الأمناء بطرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار سامح سليمان، تأجيل إعادة محاكمة 32 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة"، لجلسة 3 ديسمبر لاستكمال مرافعة الدفاع.

عقدت الجلسة بعضوية المستشارين ومحمد عمار والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم تفيد تدبيرهم تجمهرا هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.


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