بورصة الكويت تعلق أعمالها بسبب سوء الأحوال الجوية

الكويت (أ ش أ)

أعلنت بورصة الكويت، اليوم الثلاثاء، تعليق أعمالها نظرا لسوء الأحوال الجوية.

وكان مجلس الوزراء الكويتى قد أعلن اليوم، تعطيل العمل فى جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية، والمدارس والجامعات؛ وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.

تجدر الإشارة إلى أن الكويت قد شهدت على مدى اليومين الماضيين، سوءا فى الأحوال الجوية؛ حيث أضاءت صواعق البرق الشديدة سماء الكويت، فيما تعرضت جميع محافظات الكويت الست إلى أمطار غزيرة.

وقد تسببت الأمطار الغزيرة فى تكدسات مرورية كبيرة على الطرق السريعة والرئيسية، خاصة فى ظل انخفاض مستوى الرؤية الأفقية فى بعض المناطق، وما صاحبه من رياح شديدة، وهو ما استدعى وزارة الداخلية الكويتية، إلى تحذير قائدى السيارات بضرورة توخى الحيطة والحذر أثناء القيادة جراء موجة الطقس السيىء، وكذلك مناشدة مرتادى البحر بوقف رحلاتهم البحرية.