بلومبرج: العراق يحصل على استثناء من العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيرانى

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أعلن المبعوث الأمريكى الخاص بشأن إيران برايان هوك، أن الولايات المتحدة منحت العراق استثناء من العقوبات الصادرة على قطاع الطاقة الإيراني، والتى دخلت حيز التنفيذ أمس الاثنين، لتنضم إلى الدول الثمانية التى أعلنت الولايات المتحدة استثناءهم.

وأوضح هوك، فى مؤتمر صحفى نقله موقع "بلومبرج" الإخباري، أن العراق سيستمر فى استيراد الطاقة اللازمة من إيران لاستيفاء احتياجاته الضرورية من أجل توليد والتزود بالكهرباء.

وذكرت "بلومبرج" أن المبعوث الأمريكى الخاص بشأن إيران لم يقدم المزيد من التفاصيل حول هذا الاستثناء.

وكان وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، أعلن أمس الاثنين أن الولايات المتحدة منحت إعفاءات لثمان دول تسمح لها بالاستمرار مؤقتا فى شراء النفط الإيراني، حيث دخلت العقوبات التى فرضتها واشنطن على قطاعات حيوية فى الاقتصاد الإيراني، ومن بينها القطاع المصرفى والطاقة والشحن فى إيران حيز النفاذ.

وأوضح بومبيو أن الدول الثمان تضم كلا من الصين والهند واليونان وإيطاليا وتايوان وتركيا وكوريا الجنوبية واليابان، وهم أكبر مستوردين للنفط الإيراني.