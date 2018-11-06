بسبب الأمطار الغزيرة.. السعودية تهيب برعاياها فى الكويت بأخذ الحيطة والحذر

كتبت : إسراء أحمد فؤاد

أهابت سفارة المملكة العربية السعودية بالكويت، برعاياها، الحذر من سوء الأحوال الجوية، مشددة على اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة، نظراً لسوء الأحوال الجوية.

وأعلنت السفارة السعودية بالكويت، عبر حسابها في “تويتر” أنه نظرا لسوء الأحوال الجوية في دولة الكويت، تفيدكم السفارة بأن اليوم إجازة، وستُكمل السفارة أعمالها غدا، بمشيئة الله، وتُهيب السفارة بالمواطنين أخذ الحيطة والحذر.

كانت دولة الكويت أعلنت، صباح اليوم الثلاثاء، تعطيل العمل بجميع الوزارات والهيئات الدوائر الحكومية، وتوقف الملاحة الجوية، نظرا للموجة السيئة التي ضربت البلاد.