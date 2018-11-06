video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 12:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

بسبب الأمطار الغزيرة.. السعودية تهيب برعاياها فى الكويت بأخذ الحيطة والحذر

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 10:51 ص
بسبب الأمطار الغزيرة.. السعودية تهيب برعاياها فى الكويت بأخذ الحيطة والحذر امطار الكويت
كتبت : إسراء أحمد فؤاد
إضافة تعليق

أهابت سفارة المملكة العربية السعودية بالكويت، برعاياها، الحذر من سوء الأحوال الجوية، مشددة على اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة، نظراً لسوء الأحوال الجوية.

وأعلنت السفارة السعودية بالكويت، عبر حسابها في “تويتر” أنه نظرا لسوء الأحوال الجوية في دولة الكويت، تفيدكم السفارة بأن اليوم إجازة، وستُكمل السفارة أعمالها غدا، بمشيئة الله، وتُهيب السفارة بالمواطنين أخذ الحيطة والحذر.

كانت دولة الكويت أعلنت، صباح اليوم الثلاثاء، تعطيل العمل بجميع الوزارات والهيئات الدوائر الحكومية، وتوقف الملاحة الجوية، نظرا للموجة السيئة التي ضربت البلاد.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. تعطل العمل بالكويت بسبب الأمطار ومناشدات للمواطنين بالبقاء بالمنازل

الكويت

اخبار الكويت

الكويت تغرق

اخبار العرب

امطار الكويت

امطار فى الكويت

امطار




لا تفوتك
بالأرقام.. كيف تطور الاحتياطى الأجنبى خلال عام ليصل لـ44.501 مليار دولار؟

بالأرقام.. كيف تطور الاحتياطى الأجنبى خلال عام ليصل لـ44.501 مليار دولار؟

الخميس المتمم لشهر صفر والجمعة غرة ربيع الأول والمولد النبوى 20نوفمبر فلكيا

الخميس المتمم لشهر صفر والجمعة غرة ربيع الأول والمولد النبوى 20نوفمبر فلكيا

نص كلمة السيسى فى جلسة "كيف نبنى قادة المستقبل" بمنتدى الشباب".. الرئيس: "التوك توك" عمل أزمة.. ونحتاج لبناء 250 ألف فصل جديد بتكلفة 130 مليار جنيه.. نحلها إزاى؟

نص كلمة السيسى فى جلسة "كيف نبنى قادة المستقبل" بمنتدى الشباب".. الرئيس: "التوك توك" عمل أزمة.. ونحتاج لبناء 250 ألف فصل جديد بتكلفة 130 مليار جنيه.. نحلها إزاى؟

الأرصاد تحذر: درجات الحرارة أقل من معدلاتها.. انخفاض ملحوظ بكافة الأنحاء حتى نهاية الأسبوع.. وتكشف: طقس معتدل وأمطار بالسواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.. ولا أمطار بالعاصمة والعظمى تصل 25 درجة

الأرصاد تحذر: درجات الحرارة أقل من معدلاتها.. انخفاض ملحوظ بكافة الأنحاء حتى نهاية الأسبوع.. وتكشف: طقس معتدل وأمطار بالسواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.. ولا أمطار بالعاصمة والعظمى تصل 25 درجة

إحالة سائق زوجة محمد رمضان للمحاكمة بتهمة القتل الخطأ

إحالة سائق زوجة محمد رمضان للمحاكمة بتهمة القتل الخطأ

الأهلي يتدرب على ضربات الترجيح ويحدد مسددى الركلات الحرة فى مواجهة الترجى

الأهلي يتدرب على ضربات الترجيح ويحدد مسددى الركلات الحرة فى مواجهة الترجى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة