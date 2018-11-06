بدء عمليات بحث واسعة عن 78 طفلا مختطفا فى الكاميرون

ياوندى (أ ش أ)

شنت السلطات الكاميرونية عمليات بحث واسعة النطاق عن 78 طفلا، بالإضافة إلى عدد من العاملين اختطفوا من إحدى المدارس الواقعة شمال غربى البلاد.

وذكر تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي) اليوم الثلاثاء، أنه يعتقد أن مدير المدرسة من بين المختطفين، مشيرا إلى أنه تم إلقاء اللائمة فى هذا الهجوم على المتمردين الانفصاليين، إلا أنهم نفوا مسئوليتهم عنه.

يذكر أن الانفصاليين المسلحين بالمناطق الناطقة بالإنجليزية بشمال غرب وجنوب غرب الكاميرون يقاتلون من أجل الانفصال بدولة مستقلة.