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بدء إعادة محاكمة 32 متهما بقضية "فض اعتصام النهضة"

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 11:59 ص
بدء إعادة محاكمة 32 متهما بقضية "فض اعتصام النهضة" محكمة -أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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بدأت منذ قليل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد الأمناء بطرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار سامح سليمان، سماع مرافعة الدفاع فى إعادة محاكمة 32 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة".
 
تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامح سليمان وعضوية المستشارين ومحمد عمار والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
 
تضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم تفيد تدبيرهم تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.
 
 
 
 
 
 

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