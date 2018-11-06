بث مباشر لفعاليات حفل ختام منتدى شباب العالم 2018 بحضور الرئيس السيسى

كتبت ريهام عبد الله

يقدم اليوم السابع بثا مباشرا، لفعاليات حفل ختام منتدى شباب العالم 2018، فى نسخته الثانية من مدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

التجمع الشبابى الكبير، الذى تضمن شباب من مختلف دول العالم، ناقش عددا من القضايا المهمة بمختلف محاورها، على مدار 4 أيام، مكثفة، شملت جلسات رئيسية وجلسات متخصصة، حول موضوعات تخص البشرية جمعاء، منها كيفية صنع قادة المستقبل، والأمن المائى، وكيفية بناء المجتمعات والدول ما بعد إنهاء النزاعات والحروب، والسوشيال ميديا وتأثيرها، وغيرها من الأطروحات التى نالت اهتمام شباب العالم المتواجدين فى شرم الشيخ.