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بث مباشر لفعاليات حفل ختام منتدى شباب العالم 2018 بحضور الرئيس السيسى

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 06:24 م
بث مباشر لفعاليات حفل ختام منتدى شباب العالم 2018 بحضور الرئيس السيسى حفل ختام منتدى شباب العالم 2018 بحضور الرئيس السيسى
كتبت ريهام عبد الله
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يقدم اليوم السابع بثا مباشرا، لفعاليات حفل ختام منتدى شباب العالم 2018، فى نسخته الثانية من مدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

التجمع الشبابى الكبير، الذى تضمن شباب من مختلف دول العالم، ناقش عددا من القضايا المهمة بمختلف محاورها، على مدار 4 أيام، مكثفة، شملت جلسات رئيسية وجلسات متخصصة، حول موضوعات تخص البشرية جمعاء، منها كيفية صنع قادة المستقبل، والأمن المائى، وكيفية بناء المجتمعات والدول ما بعد إنهاء النزاعات والحروب، والسوشيال ميديا وتأثيرها، وغيرها من الأطروحات التى نالت اهتمام شباب العالم المتواجدين فى شرم الشيخ.

وتواجد الأيام الماضية لحضور المؤتمر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكثر من 5 آلاف، شاب وفتاة من خلفيات وثقافات ودول مختلفة، ممثلين لـ 160 دولة حول العالم، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين، إضافة إلى رؤساء ورؤساء حكومات بعض الدول المدعوة للمشاركة فى فعاليات المنتدى.

 


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