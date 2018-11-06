بالفيديو.. شاهد الجناح المصرى فى بورصة لندن للسياحة الدولية

كتبت آمال رسلان

تشارك الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة السياحة لليوم الثانى على التوالى فى فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة، حيث افتتحت أمس الجناح المصرى ، المشارك فى البورصة ، التى تستمر فعالياتها حتى 7 نوفمبر .

وشهد الجناح المصرى إقبالا كبيرا من الزوار سواء لعقد لقاءات مهنية مع ممثلي شركات السياحة المصرية، أو لمشاهدة الجناح والاستمتاع بالتكنولوچيا التفاعلية الموجودة به، حيث تم تجهيز الجناح المصرى بشكل مختلف من خلال تزويده بأحدث الوسائل التكنولوجية التفاعلية والتقنيات الرقمية الحديثة.

ويستقبل زوار الجناح المصرى بالبورصة هيكل معدني لتمثال رمسيس الثانى ، ‪Augmented Reality، بالإضافة الى أربع مسلات تصميمها مستوحى من الحضارة الفرعونية واللغة الهيروغلفية ، تحكى قصة قصيرة لتجربة السائح عند زيارته لمصر، وتحتوى على شاشة تفاعلية لخريطة مصر السياحية ونبذة عن كل مناطق الجذب الرئيسية ولقطات فيديو مصورة لبعض هذه المناطق مثل البحر الأحمر وسيناء، بالإضافة إلى خريطة للجناح بأسماء ولوجو العارضين.

كما يعرض الجزء الخاص بالمتحف المصرى الكبير صور ثلاثية الأبعاد "هولوجرام" للقناع الذهبي للملك توت عنخ أمون ، وكرسي العرش الخاص به، بالإضافة الى "ماكيت" للمتحف الذى سيكون أحد أهم المحاور الرئيسية للحملة الترويجية لمصر، وتشارك وزارة الآثار لأول مرة بشكل رسمى فى البورصة حيث يحضر مدير مشروع المتحف المصري الكبير الدكتور طارق توفيق، ضمن الوفد المصري لتعريف زوار المعرض بالمتحف والكنوز التي سيعرضها.

كما تم تصميم تجربة تفاعلية للزائرين بتقنية ال virtual reality بإستخدام نظارات ثلاثية الأبعاد ، يرون من خلالها لقطات مصورة بتقنية 360 درجة لبعض الأماكن السياحية المصرية في البحر الأحمر وسيناء ، ويتم عرض مقاطع فيديو مصورة لعالم الآثار الدكتور زاهي حواس، من منطقة الأهرامات ومن المتحف المصري الكبير يتحدث فيها عن الحضارة المصرية و عن افتتاح المتحف المصرى .