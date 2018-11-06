انفجار مستودع أسلحة للميليشيات الحوثية قرب الحديدة

صنعاء (أ ش أ)

ذكرت مصادر يمنية أن هناك انفجارا وقع فى مستودع للأسلحة تابع لميليشيات الحوثى قرب الحديدة.

وأوضحت المصادر- وفقا لما أوردته قناة (العربية) الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن قوات الجيش اليمنى ضيقت الخناق على الميليشيات الحوثية فى مدينة الحديدة الساحلية بعد أن طوقتها من الجهات الجنوبية والجنوبية الغربية والشرقية ولم تترك لها سوى المنفذ الشمالى للفرار.

من جهته..ذكر الجيش الوطنى أن قوات الشرعية باتت على مشارف ميناء الحديدة ولم يعد يفصلها عنه سوى 5 كيلومترات، مضيفاً أن العشرات من عناصر الميليشيات سلموا أنفسهم وألقوا أسلحتهم.

يشار إلى أنن ألوية العمالقة التابعة للجيش اليمنى قد أعلنت، فى وقت سابق، سيطرتها على صوامع ومطاحن البحر الأحمر وجولة الشحارى شرق الحديدة وطردها ميليشيات الحوثى من المنطقة.