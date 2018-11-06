انطلاق مهرجان سيوة للتمور بمشاركة 142 عارضا و71 مستوردا.. غدا

كتب – إسلام سعيد

تنطلق غدا فعاليات مهرجان التمور المصرية بواحة سيوة فى دورته الرابعة خلال الفترة من 7-9 نوفمبر 2018، والذى تنظمه وزارة التجارة والصناعة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، ومحافظة مطروح.

ومن المقرر أن يشارك فى فعاليات المهرجان المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى والدكتور على مصيلحى وزير التموين واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والدكتور عبد الوهاب زايد امين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى.

يحظى المهرجان فى دورته هذا العام بمشاركة كبيرة سواء من العارضين أو المستوردين، حيث سيشهد المهرجان مشاركة 142 عارضاً و71 مستوردا، إضافة إلى وفود لـ5 دول عربية تشمل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وليبيا والأردن والسودان.