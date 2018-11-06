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امريكا والصين تجريان محادثات أمنية ودبلوماسية رفيعة المستوى الجمعة

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 03:07 ص
امريكا والصين تجريان محادثات أمنية ودبلوماسية رفيعة المستوى الجمعة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
أ ف ب
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يستضيف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو والدفاع جيم ماتيس نظيريهما الصينيين الجمعة في واشنطن لاجراء محادثات دبلوماسية وأمنية رفيعة المستوى، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية الأميركية.

وقالت الوزارة إن "الحوار الدبلوماسي والأمني الأمريكي الصيني" الثاني سيجمع ماتيس وبومبيو مع وزير الخارجية الصيني يانغ جيتشي والدفاع وي فنغ خه.

وتعطي هذه المحادثات التي تشكل متابعة لاجتماع أول عقد في يونيو عام 2017 مؤشرا لتطبيع العلاقات الأمنية بين واشنطن وبكين بعد تصاعد التوتر بينهما على خلفية الحرب التجارية وأزمة بحر الصين الجنوبي.


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