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الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 06:00 ص
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اليوم..مؤتمر لرئيس جامعة الازهر لاعلان التدابير بشأن حوادث الطلاب

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 05:00 ص
اليوم..مؤتمر لرئيس جامعة الازهر لاعلان التدابير بشأن حوادث الطلاب الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الازهر
كتب لؤى على
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يعقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، ظهر اليوم الثلاثاء ،مؤتمراً صحفيا ،لإعلان نتائج اجتماع مجلس الجامعة الطارئ بشأن الحوادث المتكررة أمام مقر الجامعة، وكان قد دعا الدكتور محمد حسين المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، لعقد جلسة طارئة لمجلس الجامعة لجميع العمداء  بمقر مجلس الجامعة الساعة الثانية عشرة ظهرا، لمناقشة الحوادث المتكررة لطلاب الجامعة، والنظر فى اتخاذ ما يلزم لوضع حد لتداعيات هذا الموضوع.

 

وكانت إدارة الجامعة قررت إغلاق البوابات الرئيسية على طريق النصرعلى أن يتم الاقتصار فى دخول الطلاب والموظفين والمترددين على الجامعة على بوابة تربية الجديدة بطريق المخيم الدائم بجوار سلم المشاة، وأن يكون دخول السيارات من بوابة كلية طب وبوابة كلية الزراعة،وقامت جامعة الأزهر بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرورومديرية أمن القاهرة ومحافظة القاهرة لتأمين شارع المخيم الدائم من خلال تركيب لوحات إرشادية مكتوب عليها هدئ السرعة بجانب تركيب اشارات مرور إلكترونية وايضا تخطيط الرصيف لتيسير عبور المشاه ،وذلك عقب وفاة أسامة صقر جاد الرب، الطالب بالفرقة الأولى بقسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية، إثر حادث أليم على الطريق السريع أمام الجامعة السبت الماضى.

 

وأهابت إدارة الجامعة بأبنائها الطلاب والعاملين المترددين عليها بعدم استخدام طريق النصر فى الدخول أو الخروج من الجامعة والاقتصار على بوابة التربية الجديدة بطريق المخيم الدائم والأبواب الجانبية للجامعة

 

 


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