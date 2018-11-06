اليوم.. مؤتمر صحفى للإعلان عن توصيات الجمعية العامة "للأكوا"

كتب أحمد حمادة

تختتم اليوم الثلاثاء، جلسات العمل المفتوحة للجمعية العامة للاتحاد العربى للنقل الجوى الأكوا، بحضور الطيار أحمد عادل، رئيس مصر للطيران ورئيس الجمعية العامة الحالية، وعبد الوهاب تفاحة، أمين عام الاتحاد العربى للنقل الجوى.

ومن المنتظر أن تشهد جلسات العمل المفتوحة للجمعية العامة للاتحاد العربى للنقل الجوى، جلسة أولى فى تمام الساعة الـ9.00 صباحا وحتى 10.30صباحا، يعقبها استراحة وجلسة مغلقة لتبدأ الجلسة الثالثة فى تمام الساعة 3 عصرا يليها المؤتمر الصحفى.

يذكر أن أعمال الجمعية العامة للاتحاد العربى للنقل الجوى تحت رعاية وزارة الطيران المدنى ومصر للطيران.