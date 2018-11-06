video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 09:11 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

اليوم.. مؤتمر صحفى للإعلان عن توصيات الجمعية العامة "للأكوا"

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 08:08 ص
اليوم.. مؤتمر صحفى للإعلان عن توصيات الجمعية العامة "للأكوا" أحمد عادل رئيس مصر للطيران
كتب أحمد حمادة
إضافة تعليق

تختتم اليوم الثلاثاء، جلسات العمل المفتوحة للجمعية العامة للاتحاد العربى للنقل الجوى الأكوا، بحضور الطيار أحمد عادل، رئيس مصر للطيران ورئيس الجمعية العامة الحالية، وعبد الوهاب تفاحة، أمين عام الاتحاد العربى للنقل الجوى.

 

ومن المنتظر أن تشهد جلسات العمل المفتوحة للجمعية العامة للاتحاد العربى للنقل الجوى، جلسة أولى فى تمام الساعة الـ9.00 صباحا وحتى 10.30صباحا، يعقبها استراحة وجلسة مغلقة لتبدأ الجلسة الثالثة فى تمام الساعة 3 عصرا يليها المؤتمر الصحفى.

 

يذكر أن أعمال الجمعية العامة للاتحاد العربى للنقل الجوى تحت رعاية وزارة الطيران المدنى ومصر للطيران.

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الطيران المدنى: أتابع بشكل يومى الحركة بمطارى القاهرة وشرم الشيخ

وزارة الطيران تواصل استعدادتها لإستقبال ضيوف منتدى شباب العالم

وزير الطيران المدنى ينعى ضحايا الطائرة الأندونيسية

وزارة الطيران

مصر للطيران

أخبار مصر للطيران

الاتحاد العربى للنقل الجوي




لا تفوتك
بالأرقام.. كيف تطور الاحتياطى الأجنبى خلال عام ليصل لـ44.501 مليار دولار؟

بالأرقام.. كيف تطور الاحتياطى الأجنبى خلال عام ليصل لـ44.501 مليار دولار؟

الخميس المتمم لشهر صفر والجمعة غرة ربيع الأول والمولد النبوى 20نوفمبر فلكيا

الخميس المتمم لشهر صفر والجمعة غرة ربيع الأول والمولد النبوى 20نوفمبر فلكيا

نص كلمة السيسى فى جلسة "كيف نبنى قادة المستقبل" بمنتدى الشباب".. الرئيس: "التوك توك" عمل أزمة.. ونحتاج لبناء 250 ألف فصل جديد بتكلفة 130 مليار جنيه.. نحلها إزاى؟

نص كلمة السيسى فى جلسة "كيف نبنى قادة المستقبل" بمنتدى الشباب".. الرئيس: "التوك توك" عمل أزمة.. ونحتاج لبناء 250 ألف فصل جديد بتكلفة 130 مليار جنيه.. نحلها إزاى؟

الأرصاد تحذر: درجات الحرارة أقل من معدلاتها.. انخفاض ملحوظ بكافة الأنحاء حتى نهاية الأسبوع.. وتكشف: طقس معتدل وأمطار بالسواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.. ولا أمطار بالعاصمة والعظمى تصل 25 درجة

الأرصاد تحذر: درجات الحرارة أقل من معدلاتها.. انخفاض ملحوظ بكافة الأنحاء حتى نهاية الأسبوع.. وتكشف: طقس معتدل وأمطار بالسواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.. ولا أمطار بالعاصمة والعظمى تصل 25 درجة

إحالة سائق زوجة محمد رمضان للمحاكمة بتهمة القتل الخطأ

إحالة سائق زوجة محمد رمضان للمحاكمة بتهمة القتل الخطأ

الأهلي يتدرب على ضربات الترجيح ويحدد مسددى الركلات الحرة فى مواجهة الترجى

الأهلي يتدرب على ضربات الترجيح ويحدد مسددى الركلات الحرة فى مواجهة الترجى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة