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الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 09:28 م
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اليمن والأمم المتحدة يدشنان لجنة فنية لمنع تجنيد الأطفال

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 09:00 م
اليمن والأمم المتحدة يدشنان لجنة فنية لمنع تجنيد الأطفال أطفال اليمن
وكالات الأنباء
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دشن وزير حقوق الانسان اليمني محمد عسكر اليوم أعمال اللجنة الفنية المشتركة بين الحكومة اليمنية ومنظمة الامم المتحدة (اليونيسف) لمنع تجنيد الاطفال الذي اقرها مجلس الوزراء اليمنى فى اجتماعه الليلة الماضية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

واستعرض الوزير اليمني خلال الاجتماع الذي حضرته وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل اليمنية الدكتورة ابتهال الكمال، الجهود الذي تبذلها الحكومة اليمنية مع منظمة اليونيسف في اعادة تفعيل العمل بالخطة الحكومية الأممية المشتركة الموقعة بين حكومة اليمن ومنظمة الامم المتحدة في العام 2014م.

واشار عسكر إلى ان ظاهرة تجنيد الاطفال تشكل خطورة على حاضر اليمن ومستقبله، مؤكداً ان هذه الظاهرة اذا ما تم معالجتها ووضع الحلول لها ستكون لغماً مؤقتاً وسيكون له اثار مترتبة على ارتفاع معدلات العنف في المجتمع.

 


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