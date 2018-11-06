اليابان تستعد لاستئناف استيراد النفط من إيران

رويترز

قال وزير التجارة اليابانى هيروشيجى سيكو اليوم الثلاثاء إن من المتوقع أن يستعد مشترو الخام الإيرانى لاستئناف الواردات النفطية من طهران بعد أن حصلت طوكيو على استثناء من العقوبات الأمريكية.

وأبلغ سيكو الصحفيين أن الولايات المتحدة أخذت في الحسبان استقرار معروض الطاقة وأثر العقوبات على الشركات اليابانية مضيفا أن اليابان ستواصل تبادل وجهات النظر عن كثب مع واشنطن.

وقال "الأمر بيد الشركات الخاصة، لكن بناء على هذا القرار، فمن المرجح أن تستعد الشركات (اليابانية) لاستئناف واردات الخام الإيراني."

وقال عندما سئل إن كان سيصبح من الضروري خفض الواردات بأي شكل "لا يمكنني التعليق بشأن أحجام الاستيراد."

وأحجم سيكو عن التعليق أيضا بخصوص ما إذا كانت الواردات اليابانية ستتوقف تماما بعد انتهاء فترة الاستثناء البالغة 180 يوما مكتفيا بالقول إن الأمر سيتوقف على مسار المفاوضات بين البلدين.