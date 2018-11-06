الولايات المتحدة تنشر 5 ألاف جندى قرب الحدود مع المكسيك

رويترز

أعلن البنتاجون أن نحو 4800 جندي أمريكى تم نشرهم الإثنين على الحدود مع المكسيك دون أن يحدد تكلفة العملية التى يندد بها الديموقراطيون بوصفها "مناورة سياسية" للرئيس دونالد ترامب.

وتم نشر نحو 1100 جندى فى كاليفورنيا و1100 آخرين فى أريزونا و 2600 فى تكساس عشية انتخابات منتصف الولاية الحاسمة، التى ستحدد مسألة احتفاظ الجمهوريين بالسيطرة على الكونجرس.

وقال الكولونيل بوب مانينج، المتحدث باسم وزارة الدفاع "الوضع لا يزال متغيرا مع نشر المزيد من الوحدات والجنود فى المنطقة ونتوقع أن يصل عدد العناصر المنتشرين اليوم إلى 5200".

وقال مانينج إنه من المتوقع أن يقوم أكثر من 7 آلاف جندى نظامى "قريبا" بتقديم الدعم لوزارة الأمن الداخلى.

وتم نشر نحو 2100 عنصر من جنود الاحتياط التابعين للحرس الوطنى فى المنطقة منذ بضعة أشهر. وبوصول الأعداد الجديدة سيرتفع التواجد العسكرى الأمريكى الإجمالى عند الحدود مع المكسيك إلى 9 آلاف عنصر.