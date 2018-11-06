النيابة تستمع لأقوال المصابين فى حادث اصطدام ترام مصر الجديدة

انتقل فريق من نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار شريف معتز للمستشفى، لسماع أقوال المصابين فى حادث تصطدم ترام بسيارة "ميكروباص" وأتوبيس بمنطقة السبع عمارات.

وارتفع عدد ضحايا حادث تصادم ترام بسيارة ميكروباص وأتوبيس، صباح اليوم الثلاثاء، فى منطقة السبع عمارات بمصر الجديدة، إلى 6 مصابين.

وأكد مصدر أمنى، عدم وجود وفيات فى الحادث حتى الآن، مشيرا إلى دفع إدارة الحماية المدنية، بقوات الإنقاذ البرى لفصل الترام والسيارات المتصادمة والمساهمة مع رجال المرور فى رفعها.

كانت شرطة النجدة تلقت بلاغًا بالحادث، وانتقلت سيارات الإسعاف، لنقل المصابين، وقوات الحماية المدنية والمرور لرفع آثاره، وتسيير حركة السير.