المعهد المصرفى المصرى يطلق أنشطة التثقيف المالى بالمحافظات

كتب أحمد يعقوب

أعلن المعهد المصرفى المصرى الذراع التدريبى للبنك المركزى المصرى، عن إطلاق حملة توعوية فى التثقيف المالى تحت مبادرة "عشان بكرة" بالمحافظات لرفع الوعى بين جميع الفئات، حيث بدأ المعهد المصرفى المصرى الحملة بمحافظات الوجه القبلى، انطلاقاً من محافظة سوهاج فى الفترة من 5 إلى 10 نوفمبر الجارى.

وفى هذا السياق، قال عبد العزيز نصير، المدير التنفيذى للمعهد المصرفى المصرى: "يستهدف المعهد من خلال هذه الحملة الرائدات الريفيات، والمدرسات وطلبة الجامعات وذوى الاحتياجات الخاصة وبعض رواد الأعمال، مؤكداً أن هذه الحملة تأتى من منطلق إيمان المعهد بضرورة نشر الوعى والتثقيف المالى فى جميع محافظات مصر".

وأضاف نصير أن دور المعهد يتمثل فى رفع الوعى المالى لقطاعات مختلفة فى المجتمع لخلق مواطنين قادرين على اتخاذ قرارات مالية سليمة.

وتم تأسيس المعهد المصرفى المصرى بواسطة البنك المركزى المصرى فى عام 1991 ليصبح الذراع التدريبى الرسمى له ليطبق أفضل الممارسات الدولية لصقل المهارات الفنية والإدارية للعاملين بالقطاع المالى والمصرفى برؤية تستهدف أن يصبح المعهد المركز المعرفى الرائد للخدمــات الماليـــة فى مصــر والمنطقة المجــــــــاورة من خلال التميز فى تنمية المهارات وتوفير الخدمات المعرفيــــة المتكاملــــة للقطــــاع المالي، والمساهمة فى نشر الوعى المالى فى المجتمــــــع.

وتحت رئاسة محافظ البنك المركزى المصرى، طارق عامر، يعتبر مجلس إدارة المعهد المصرفى المصرى أحد أهم أوجه التنافسية التى يتميز بها المعهد، مكون من 8 أعضاء من رؤساء البنوك وخبراء اقتصاديين، يلعب أعضاء هذا المجلس دورا بارزا فى تقدم القطاعين المالى والمصرفي.

وحصل المعهد المصرفى المصرى على الاعتماد الدولى لمدة ٥ سنوات من مجلس اعتماد التعليم المستمر والتدريب (ACCET) فى أبريل 2009 كتأكيد للإلتزام بمعايير الجودة العالمية ليصبح بذلك المعهد التدريبى الأول المعتمد فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفى ديسمبر 2014، تم تجديد الاعتماد لمدة خمس سنوات أخرى تنتهى فى عام 2019.

بالإضافة إلى تميزه فى مجال التدريب المصرفي، يقدم المعهد برامج المهارات القيادية والإدارية وتكنولوجيا المعلومات، علاوة على وحدتين متخصصتين للتدريب فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفى حوكمة الشركات.

ولأن خدمات المعهد المصرفى لا تقتصر فقط على التدريب، يوجه المعهد جهوده ليصبح مركز التميز والمعرفة فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة والخدمات لنشر المعرفة فى البحوث والتوعية وخدمات التقييم وخدمات الدعم الفنى والاستشارات

وكمؤسسة مسؤولة مجتمعياً، أطلق المعهد المصرفى المصرى مبادرة "عشان بكرة" عام 2012، وهى مبادرة وطنية تحت رعاية البنك المركزى المصرى فى مجال التثقيف المالى وتطوير المنتجات والخدمات المالية التى تناسب الأطفال والشباب فى مصر والشرق الأوسط.

كما قام البنك المركزى المصرى برعاية برنامج المعهد، التدريب من أجل التوظيف، لتقديمة لكافة الطلاب بالجامعات الحكومية وعقد ندوات تعريفية بالتثقيف المالى بهدف تقليل الفجوة ما بين التعليم الأكاديمى وسوق العمل من خلال تدريب المشاركين على مجموعة من البرامج المتخصصة التى تؤهلهم للتخصص فى مجالات محددة وفقا لمتطلبات سوق العمل المصرفى والمالى.







