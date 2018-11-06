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المرور: حواجز حديدية بمحيط التحويلات بشارع القومية العربية لمنع الزحام

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 08:00 ص
المرور: حواجز حديدية بمحيط التحويلات بشارع القومية العربية لمنع الزحام مرور،أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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وضعت اﻹدارة العامة لمرور الجيزة، حواجز حديدية لفصل حركة السيارات بمحيط التحويلات المرورية بشارع القومية العربية التى تستمر لثلاث سنوات لمنع التكدسات المرورية والزحام المتكرر بالمنطقة، بسبب البدء فى أعمال المرحلة الثانية والثالثة لمحطتى مترو القومية والدائرى، مع وضع لوحات إرشادية وانتشار للخدمات المرورية لإرشاد قائدى السيارات للاتجاهات الجديدة.

ووضعت الإدارة العامة للمرور والهيئة القومية للأنفاق والشركة المنفذة للمشروع، العديد من التحويلات المرورية للبدء فى أعمال التنفيذ الخاصة بالمرحلة الثانية والثالثة لمحطتى القومية العربية والدائرى، ضمن مشروع الخط الثالث للشبكة القومية لمترو الأنفاق مع تدعيم المنطقة بالخدمات.

وتم إغلاق جزئى لشارع القومية العربية فى الاتجاهين بجوار الجزيرة الوسطى بعرض 25 م وطول 850 م بداية من شارع العروبة وحتى تقاطعه مع شارع البوهى مع ترك مسافة بعرض 6 م فى كلا الحارتين للسماح بالحركة المرورية. وقامت اﻹدارة بترك مسافة لا تقل عن 20 م للدورانات لكل 150 م ووضع علامات إرشادية وعلامات مضيئة ليلاً قبل كل تحويلة بمسافة كافية مع نشر الخدمات لمنع التكدسات المرورية وتسهيل حركة السيارات والمارة على أن يتم نشر الخدمات المرورية واللوحات الإرشادية لمساعدة قائدى المركبات فى الاتجاهات الجديدة.


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