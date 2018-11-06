المتهمان بسرقة كابلات الكهرباء بالطالبية: "نبيعها لتجار الخردة بالكيلو"

كتب أحمد الجعفرى

اعترف المتهمان بسرقة الكابلات الكهربائية بمنطقة الطالبية بالاتهامات المسندة إليهما، وتشكيلهما عصابة لسرقة الكابلات وعزلها لاستخراج النحاس وبيعه لتجار الخردة بالكيلو مبالغ مالية.

وأمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

ألقت مباحث الجيزة القبض على عاطلين لاتهامهما بسرقة كابلات كهربائية من كابينة كهرباء بالطالبية، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتم ضبط المتهمين أثناء سيطرة رجال الحماية المدنية على حريق شب بإحدى الشقق السكنية بعقار فى الطالبية، حيث أبلغهم حارس العقار بقيام شخصين بالتواجد بكابينة الكهرباء الخاصة بالعقار لسرقتها.

وتمكنت القوة الأمنية من ضبطهما وبحوزتهما مقص، وتبين أن أحدهما صادر ضده حكم بالسجن 5 سنوات فى قضية سرقة.

وبمواجهتهما اعترفا بمحاولتهما سرقة الكابلات الكهربائية الخاصة بالعقار لبيعها لتجار الخردة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.