" المؤبد " لسائق شركة بترول لنقله 88كيلو " بانجو وأفيون " من جنوب سيناء

تعود أحداث القضية رقم 202جنايات جنوب سيناء ، والمتهم فيها " إبراهيم ع س - 43سنة " سائق بإحدى شركات البترول ، و مقيم بعزبة الجوهرى شبرا الخيمة أول ، و " سيد ل م - 44 سنة هارب " الى يوم 12مايو 2018 ، حيث قام المتهم الأول بالأتفاق مع المتهم الثانى الهارب ، على نقل 2 حقيبة كبيرة الحجم بداخلهم كمية من المواد المخدرة لتهريبها الى أحد التجار بمدينة السويس مقابل مبلغ مالى ، وفى أثناء مرو السيارة على أحد أكمنة الأمينة ، عثر على المضبوطات داخل السيارة ، التى حاول قائدها الهروب ، الا أنه قام بتسليم نفسه بعد إطلاق النارعليه ، واعترف فى التحقيقات بحيازة المضبوطات التى تحتوى 66 كليو بانجو ، 22 كليو أفيون .