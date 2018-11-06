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" المؤبد " لسائق شركة بترول لنقله 88كيلو " بانجو وأفيون " من جنوب سيناء

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 08:37 م
" المؤبد " لسائق شركة بترول لنقله 88كيلو " بانجو وأفيون " من جنوب سيناء محكمة - صور أرشفية
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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قضت محكمة جنايات جنوب سيناء ، برئاسة المستشار شوقى إبراهيم الزقم ، ومجدى خميس ، ومحمد وفيق  ، وعضوية محمد عبدالصبور وكيل النائب العام وعبدالرحمن عبدالعزيز ،بمعاقبة سائق بأحد شركات البترول بجنوب سيناء ، بالسجن المؤبد وغرامة 100الف جنيه ، والسجن المؤبد لمتهم هارب ، لقيامهم بنقل 88 ك جرام بانجو وأفيون . 

تعود أحداث القضية رقم 202جنايات جنوب سيناء ،  والمتهم فيها  " إبراهيم ع  س  -  43سنة  "  سائق بإحدى شركات البترول ، و مقيم بعزبة الجوهرى شبرا الخيمة أول ،  و " سيد ل م  -   44 سنة  هارب " الى يوم 12مايو 2018 ، حيث قام  المتهم الأول بالأتفاق مع المتهم الثانى الهارب ،  على نقل  2 حقيبة  كبيرة الحجم بداخلهم كمية من المواد المخدرة لتهريبها الى أحد التجار بمدينة السويس مقابل مبلغ مالى ، وفى أثناء مرو  السيارة على أحد أكمنة الأمينة ، عثر على المضبوطات داخل السيارة ، التى حاول قائدها الهروب ، الا أنه قام بتسليم نفسه بعد إطلاق النارعليه ، واعترف فى التحقيقات بحيازة المضبوطات  التى تحتوى 66 كليو بانجو ، 22 كليو أفيون .   

 

 

 


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