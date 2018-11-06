الكنيسة الأرثوذكسية تشارك فى افتتاح مركز ملك البحرين للتسامح والتعايش

شاركت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ممثلة فى الراهب القمص ثاؤفيلس السريانى، وكيل مطرانية تورينو وروما والقمص أنطونيو جيمي، فى مراسم افتتاح مركز الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين للتسامح والتعايش والحوار بين الأديان، والذى أقيم بمقر جامعة سابينسا بمدينة روما.

حضر الافتتاح الذى بدأت مراسمه بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء حادث المنيا الإرهابي المنيا، الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير الثقافة البحرينى، والدكتور الشيخ خالد بن خليفة الخليفة مدير المركز ورئيس جامعة سابينسا، ولفيف من ممثلى السفارات ورجال الدين من مختلف الأديان والطوائف.