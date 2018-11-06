القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريب عابر بنطاق البحر المتوسط

كتب زكى القاضى

فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة، نفذت القوات البحرية المصرية بالاشتراك مع القوات البحرية الفرنسية تدريب بحرى عابر بنطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط .

تضمنت الأنشطة التدريبية تنفيذ سيناريو واقعى لمجابهة التحديات التى تواجه الأمن البحرى ومكافحة الإرهاب وحماية هدف حيوى بالبحر كمنصات الغاز والبترول ضد التهديدات الغير نمطية، وكذلك التدريب على مجابهة اللنشات السريعة المعادية.

واشتمل التدريب على تنفيذ تشكيلات إبحار وتمارين مواصلات إشاريه وصد هجوم جوى والتدريب على حماية سفينة ذات شحنة هامة أثناء عبورها للمناطق الخطرة، وممارسة حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبة بها .

يأتى التدريب فى إطار دعم مجالات التعاون العسكرى وتبادل الخبرات التدريبية والقتالية مع الدول الشقيقة والصديقة .







