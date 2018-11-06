video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 03:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريب عابر بنطاق البحر المتوسط

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 02:08 م
القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريب عابر بنطاق البحر المتوسط القوات البحرية
كتب زكى القاضى
إضافة تعليق

فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة، نفذت القوات البحرية المصرية بالاشتراك مع القوات البحرية الفرنسية تدريب بحرى عابر بنطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط .

القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريب عابر بنطاق البحر المتوسط (2)

تضمنت الأنشطة التدريبية تنفيذ سيناريو واقعى لمجابهة التحديات التى تواجه الأمن البحرى ومكافحة الإرهاب وحماية هدف حيوى بالبحر كمنصات الغاز والبترول ضد التهديدات الغير نمطية، وكذلك التدريب على مجابهة اللنشات السريعة المعادية.

 

واشتمل التدريب على تنفيذ تشكيلات إبحار وتمارين مواصلات إشاريه وصد هجوم جوى والتدريب على حماية سفينة ذات شحنة هامة أثناء عبورها للمناطق الخطرة، وممارسة حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبة بها .

 

يأتى التدريب فى إطار دعم مجالات التعاون العسكرى وتبادل الخبرات التدريبية والقتالية مع الدول الشقيقة والصديقة .

القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريب عابر بنطاق البحر المتوسط (1)
 

 

 
القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريب عابر بنطاق البحر المتوسط (3)
 

 

القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريب عابر بنطاق البحر المتوسط (4)

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصر وروسيا تجريان التدريب المشترك (حماة الصداقة 3 ) بمشاركة المظلات

فيديو وصور.. انطلاق فعاليات التدريب المشترك (تبوك – 4) بمشاركة قوات مصرية وسعودية

القوات المسلحة

القوات البحرية

الجيش المصرى

البحرية




لا تفوتك
رئيس الوزراء يعود إلى القاهرة قادما من الصين بعد زيارة استغرقت 4 أيام

رئيس الوزراء يعود إلى القاهرة قادما من الصين بعد زيارة استغرقت 4 أيام

حصر بطاقات التموين الممتنع أصحابها عن تحديث بياناتها تمهيدا لإيقافها

حصر بطاقات التموين الممتنع أصحابها عن تحديث بياناتها تمهيدا لإيقافها

نصائح خبراء الأهلى لإسقاط الترجى فى رادس بنهائى دورى أبطال أفريقيا.. عادل طعيمة يطالب اللاعبين بهدوء الأعصاب واللعب على المرتدات.. أحمد بلال يحذر من الاعتراض على التحكيم.. وماهر همام ينصح بالثبات الانفعالى

نصائح خبراء الأهلى لإسقاط الترجى فى رادس بنهائى دورى أبطال أفريقيا.. عادل طعيمة يطالب اللاعبين بهدوء الأعصاب واللعب على المرتدات.. أحمد بلال يحذر من الاعتراض على التحكيم.. وماهر همام ينصح بالثبات الانفعالى

"بذور الخير" تطرح فى بلاد "زايد الخير".. الشيخ زايد.. مسيرة بناء تمتد لكافة المشروعات.. اهتم بالتعليم والتنمية.. قاد بلاده للريادة فى "النفط والغاز" واتخذ قبل 4 عقود أولى خطوات الإمارات فى "عالم الفضاء"

"بذور الخير" تطرح فى بلاد "زايد الخير".. الشيخ زايد.. مسيرة بناء تمتد لكافة المشروعات.. اهتم بالتعليم والتنمية.. قاد بلاده للريادة فى "النفط والغاز" واتخذ قبل 4 عقود أولى خطوات الإمارات فى "عالم الفضاء"

برشلونة يصطدم بالذكريات السيئة ضد الإنتر فى دوري أبطال أوروبا.. فيديو

برشلونة يصطدم بالذكريات السيئة ضد الإنتر فى دوري أبطال أوروبا.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة