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القبض على متهمين بحوزتهما كمية من مخدر استروكس فى الإسماعيلية

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 09:58 ص
القبض على متهمين بحوزتهما كمية من مخدر استروكس فى الإسماعيلية استروكس - صورة أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث قسم أول الاسماعيلية، القبض على طالب وحاصل على دبلوم بحوزتهما كمية من مخدر الاستروكس تزن حوالى 300 جرام بقصد  الاتجار فى واقعتين منفصلتين خلال حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان  اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام الرائد اسلام العربى رئيس مباحث قسم اول الإسماعيلية ومعاونيه بضبط كلا من المتهم "أحمد.س.م" 25 عاما بحوزته كمية من مخدر الاستروكس تزن حوالى 200 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهم "يوسف.ج.ق" 18 عاما بحوزته كمية من مخدر الاستروكس تزن حوالى 100 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول وسلاح أبيض "مطواه".

وبمناقشتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقرا المتهمين بحيازتهما وإحرازهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما من متعاطى تلك المواد، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

 


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