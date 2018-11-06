القبض على تشكيل عصابى تقوده سيدة ببيلا بكفر الشيخ لترويج الهيروين

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت مباحث مركز بيلا،برئاسة الرائد محمد قطاطو، ومعاونيه، تحت إشراف اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ،واللواء محمد عمار ، مدير إدارة البحث الجنائي،من إلقاء القبض على تشكيل عصابي لترويج الهيروين ، تقوده سيدة .

والقت المباحث على "و.ع.ق" ٣٥ سنة، ربة منزل ومقيمة عزبة يوسف دائرة مركز بيلا،و "ح.ا.ف" ٢٣ سنة،عاطل، ومقيم عزبة أنطون دائرة مركز بيلا،وبحوزتهما 44 تذكرة هيروين المخدر بإجمالى وزن 55 جرامًا، وسلاح ناري "طبنجة " بقصد الدفاع عن النفس،هاتف محمول ومبلغ 250 جنيه، تحرر المحضر رقم 11283 جنايات مركز بيلا لسنة 2018،وتولت النيابة التحقيق.