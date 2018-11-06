القابضة للسياحة: جار تسجيل أرض قصر عزيزة فهمى لتطويرها

كتب عبد الحليم سالم

قالت ميرفت حطبة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إنه جارى تسجيل أرض قصر عزيزة فهمى بالإسكندرية، بعد إنهاء الخلافات مع الورثة، وذلك تمهيدا للبدء فى تطوير القصر وإقامة مشروع سياحى عليه.

وقالت ميرفت حطبة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الشركة تسلمت بالفعل الأرض وجارى إعداد التصميمات لتطويرها، كما تم التنازل عن كافة القضايا بين الطرفين بشكل نهائى حيث سيقام المشروع على مساحة 8 آلاف متر ومن المنتظر انتهاء التصميمات قريبا وسيتم إنشاء شركة للتطوير.

وحول وتيرة العمل فى فندق اللسان بدمياط قالت حطبة، إنه سيتم الانتهاء من أعمال التطوير منتصف العام المقبل.

مما يذكر أن الفندق على مساحة 4200 متر مربع، وتبلغ مساحة المبانى 1680 متر، ويضم 142 غرفة و16 جناحا بجانب قاعتين متعددة الأغراض سعة 700 فرد فى القاعة.

ويتكون من 5 أدوار، كما يضم ناديا صحيا متكاملا ومنطقة شاطئية تضم 2 حمام سباحة للأطفال والكبار ومطاعم وكافتيريا.

وحصلت القابضة على حق انتفاع لمدة 49 عاما قابلة للتجديد، وذلك مقابل حق انتفاع سنويا بـ4.1 مليون جنيه تزاد بنسبة 7% سنويا، وستدير الفندق شركة شتايجنبرجر العالمية.