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الفريق محمد فريد يتفقد القوات العربية المشاركة فى تدريبات ( درع العرب -1)

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 03:33 م
الفريق محمد فريد يتفقد القوات العربية المشاركة فى تدريبات ( درع العرب -1) الفريق محمد فريد
كتب زكى القاضى
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تفقد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة القوات المشاركة فى تدريبات درع العرب-1 والذى تنفذه عناصر من القوات المسلحة لكل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين والكويت والإردن، وبمشاركة المغرب ولبنان، بصفة مراقب بقاعدة محمد نجيب العسكرية، حيث مرعلى مركز القيادة المشترك بالتدريب والذى يدار من خلاله كافة الأنشطة البرية والبحرية والجوية المخططة وأعمال التنسيق والسيطرة على القوات.

 

 كما تابع رئيس الأركان مراحل التدريب المسبق التى تضمنت تنفيذ رمايات فردية بالذخيرة الحية والتى تظهر الكفاءة القتالية التى تتمتع بها القوات، بالإضافة إلى الرماية غير النمطية للقوات الخاصة المشاركة بالتدريب التى تم التدريب من خلالها على كيفية التعامل مع المواقف التكتيكية الطارئة لمهاجمة بؤرة إرهابية عكست مدى ما وصلت إليه القوات من مهارات ميدانية وقتالية عالية.

 

 ونقل الفريق محمد فريد تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى القائدالعام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لقوات الدول العربية المشاركة مرحباً بهم على أرض بلدهم الثانى مصر.

 

وناقش الفريق محمد فريد القوات فى أسلوب تنفيذ المهام مشدداً على ضرورة تحقيق أقصى إستفادة ممكنة من التدريب لمختلف القوات والأسلحةالمشاركة، مشيداً بالأداء المتميز ومدى التنسيق والتعاون بين مختلف القوات لتنفيذ كافة الأنشطة بدقة وكفاءة عالية، وقد أظهر التدريب مدى التفاهموالتعاون وتوحيد المفاهيم لمختلف العناصر المشاركة، مؤكداً أن تدريب درع العرب 1 يعد من أهم التدريبات العربية بالمنطقة التى تساهم فى دعمأواصر التعاون العسكرى فى ظل التحديات المشتركة التى تهدد الأمة العربية.

 

حضر الجولة التفقدية عدد من قادة القوات المسلحة .

 

 
القوات العربية المشاركة (1)
 
القوات العربية المشاركة (2)
القوات العربية المشاركة (3)
 

 

 


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درع العرب ١

الجيش المصرى

القوات المسلحة

درع العرب 1

درع العرب

درع العرب1




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