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خالد صلاح
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الصناعات الغذائية: أسعار حلوى المولد النبوى فى الأسواق المحلية ثابتة

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 12:38 م
الصناعات الغذائية: أسعار حلوى المولد النبوى فى الأسواق المحلية ثابتة حلوى ارشيف
القاهرة أ ش أ
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أكد حسن فندى عضو شعبة السكر والحلوى التابعة لغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات ثبات أسعار حلوى المولد النبوى فى الأسواق المحلية عند المستوى المسجل لها بالعام الماضى، مرجعا السبب لانخفاض سعر السكر المحلى متأثرا بانخفاض الأسعار العالمية.

وقال فندى إن سعر الجلوكوز انخفض أيضا والذى يعد من إحدى المكونات الأساسية فى صناعة الحلوى.

وأضاف أن هناك عوامل كثيرة تؤثر على الأسعار ومن أهمها الأسعار فى الأسواق العالمية والتى تعد محركا للأسعار فى السوق المحلى بالإضافة إلى مصاريف التشغيل والعمالة التى زادت، ولكن انخفاض أسعار السكر والجلوكوز أحدثت توازنا ولم تؤثر على أسعار المنتج، وبين أن معظم الخامات محلية الصنع ويتم استيراد خامات بسيطة من الخارج .

وأشار إلى أن مخزون السكر فى الحدود الآمنة ويكفى حتى شهر فبراير القادم، مبينا أن استهلاكنا من السكر سنويا يبلغ نحو 3.2 مليون طن منها 2.2 مليون طن كإنتاج محلى والباقي يتم استيراده خام ويكرر بمصر بعد انتهاء موسم القصب والبنجر ومن خلال تشغيل طاقات التكرير بالمصانع.

 

 


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