الصحة تعلن إصابة 17 مواطناً فى حادثى سير بمحافظتى الإسكندرية وسوهاج

أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم، إصابة 17 مواطناً فى حادثى سير بمحافظتى الإسكندرية وسوهاج.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحادث الأول نتج عن انقلاب سياره "ميكروباص" بطريق القاهرة إسكندرية الصحراوى أمام مطار برج العرب، بمحافظة الإسكندرية، حيث أسفر الحادث عن إصابة 9 مواطنين تم نقلهم إلى مستشفى العامرية العام بمشاركة 5 سيارات إسعاف مجهزة.

وأضاف مجاهد أن الحادث الثاني نتج عن انقلاب سيارة "ميكروباص" بترعة بمركز جهينة، محافظة سوهاج، حيث أسفر الحادث عن اصابة 8 مواطنين تم نقلهم الى مستشفي جهينة المركزي، بمشاركة 4 سيارات اسعاف مجهزة.

وأشار مجاهد إلى أن الإصابات فى الحادثين تراوحت مابين إغماءات واشتباه ما بعد الارتجاج، وكسور وجروح قطعية وكدمات بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكداً أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.