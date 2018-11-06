video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 06:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الشرطة العسكرية الروسية ترافق قافلة مساعدات إنسانية أممية فى سوريا

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 06:00 م
الشرطة العسكرية الروسية ترافق قافلة مساعدات إنسانية أممية فى سوريا مساعدات - أرشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق

رافقت الشرطة العسكرية الروسية اليوم الثلاثاء قافلة مساعدات إنسانية تابعة للأمم المتحدة أثناء عودتها من مخيم الركبان، الواقع على الحدود السورية - الأردنية قرب قاعدة (التنف) الأمريكية فى دمشق.

وذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية أن القافلة تتكون من أكثر من 100 سيارة مدرعة وشاحنات وسيارة إسعاف، وقام ممثلو الأمم المتحدة بإيصال المنتجات الغذائية والأدوية والضروريات الحيوية اليومية إلى مخيم الركبان بوزن إجمالى 450 طنا.

وكانت الشرطة العسكرية الروسية قد رافقت قافلة للأمم المتحدة من دمشق فى 3 نوفمبر إلى المنطقة الآمنة حول قاعدة التنف الأمريكية، وقامت المقاتلات الروسية بتأمين القافلة من الجو.

وتم إنشاء مخيم الركبان، الذى يضم نحو 70 ألف لاجئ عام 2014، فى المنطقة الحدودية من الجهة السورية بطول 7 كيلومترات وبعمق 3 كيلومترات بين سوريا والأردن.
 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

لكل قلب معنى..72 نحاتا حول العالم يحيون الإنسانية بتماثيل للقلب البشرى.. الرئيس يفتتح النصب التذكارى بشرم الشيخ.. اليوم السابع فى جولة بداخله.. المصرى بجناحين تعبيرا عن الحرية.. وورد ممزوج بحجر فى سوريا.. فيديو

إسرائيل تهدد بقصف منظومة صواريخ S-300 الروسية فى سوريا

ماذا تقول الصحف العالمية اليوم؟.. ترامب يحذر من تزوير الناخبين فى الانتخابات النصفية.. تقرير للبنتاجون يثير المخاوف من عودة داعش فى سوريا والعراق.. والروس فى بريطانيا متهمين بالتجسس

تقرير للبنتاجون يحذر من عودة داعش فى سوريا والعراق

الجزيرة تقمع عامليها.. شهادة أحد المفصولين تكشف انتهازية القناة وتعسفها ضد موظفيها.. زين الرفاعى لـ"اليوم السابع": أصبت فى أحداث سوريا ولم يزرنى أحد منهم وكانت مكافأتى الفصل.. وباحث: القناة القطرية بلا مبادئ

سوريا: مقتل 3 أطفال فى غارات جوية على ريف دير الزور

مساعدات

سوريا

أخبار عربية

أخبار العالم اليوم




لا تفوتك
رئيس الوزراء يعود إلى القاهرة قادما من الصين بعد زيارة استغرقت 4 أيام

رئيس الوزراء يعود إلى القاهرة قادما من الصين بعد زيارة استغرقت 4 أيام

حصر بطاقات التموين الممتنع أصحابها عن تحديث بياناتها تمهيدا لإيقافها

حصر بطاقات التموين الممتنع أصحابها عن تحديث بياناتها تمهيدا لإيقافها

نصائح خبراء الأهلى لإسقاط الترجى فى رادس بنهائى دورى أبطال أفريقيا.. عادل طعيمة يطالب اللاعبين بهدوء الأعصاب واللعب على المرتدات.. أحمد بلال يحذر من الاعتراض على التحكيم.. وماهر همام ينصح بالثبات الانفعالى

نصائح خبراء الأهلى لإسقاط الترجى فى رادس بنهائى دورى أبطال أفريقيا.. عادل طعيمة يطالب اللاعبين بهدوء الأعصاب واللعب على المرتدات.. أحمد بلال يحذر من الاعتراض على التحكيم.. وماهر همام ينصح بالثبات الانفعالى

"بذور الخير" تطرح فى بلاد "زايد الخير".. الشيخ زايد.. مسيرة بناء تمتد لكافة المشروعات.. اهتم بالتعليم والتنمية.. قاد بلاده للريادة فى "النفط والغاز" واتخذ قبل 4 عقود أولى خطوات الإمارات فى "عالم الفضاء"

"بذور الخير" تطرح فى بلاد "زايد الخير".. الشيخ زايد.. مسيرة بناء تمتد لكافة المشروعات.. اهتم بالتعليم والتنمية.. قاد بلاده للريادة فى "النفط والغاز" واتخذ قبل 4 عقود أولى خطوات الإمارات فى "عالم الفضاء"

برشلونة يصطدم بالذكريات السيئة ضد الإنتر فى دوري أبطال أوروبا.. فيديو

برشلونة يصطدم بالذكريات السيئة ضد الإنتر فى دوري أبطال أوروبا.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة