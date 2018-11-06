الشرطة العسكرية الروسية ترافق قافلة مساعدات إنسانية أممية فى سوريا

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رافقت الشرطة العسكرية الروسية اليوم الثلاثاء قافلة مساعدات إنسانية تابعة للأمم المتحدة أثناء عودتها من مخيم الركبان، الواقع على الحدود السورية - الأردنية قرب قاعدة (التنف) الأمريكية فى دمشق.

وذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية أن القافلة تتكون من أكثر من 100 سيارة مدرعة وشاحنات وسيارة إسعاف، وقام ممثلو الأمم المتحدة بإيصال المنتجات الغذائية والأدوية والضروريات الحيوية اليومية إلى مخيم الركبان بوزن إجمالى 450 طنا.

وكانت الشرطة العسكرية الروسية قد رافقت قافلة للأمم المتحدة من دمشق فى 3 نوفمبر إلى المنطقة الآمنة حول قاعدة التنف الأمريكية، وقامت المقاتلات الروسية بتأمين القافلة من الجو.

وتم إنشاء مخيم الركبان، الذى يضم نحو 70 ألف لاجئ عام 2014، فى المنطقة الحدودية من الجهة السورية بطول 7 كيلومترات وبعمق 3 كيلومترات بين سوريا والأردن.

