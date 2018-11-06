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السيسي يكشف سبب رفضه افتتاح مترو مصر الجديدة.. ويشيد بـ"محمد بن زايد"

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 01:46 م
السيسي يكشف سبب رفضه افتتاح مترو مصر الجديدة.. ويشيد بـ"محمد بن زايد" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى
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كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن رفضه افتتاح خط مترو أنفاق مصر الجديدة منذ ثمانية أشهر وقبل رفع أسعار التذاكر لعدم الجدوى الاقتصادية.
 
 
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي مع ممثلى وسائل الأعلام الأجنبية بمنتدى شباب العالم.
 
 
من ناحية أخرى، أكد الرئيس السيسي، أن علاقته بالشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبو ظبي، علاقة أخوية، مضيفاً: "الشيخ محمد حبيبى وأخويا".
 
 
وأشاد الرئيس بالعلاقات المصرية - الإماراتية والعلاقات المصرية مع الأشقاء العرب بالكويت والبحرين والأردن.

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