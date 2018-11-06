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السيسي: نريد ألا تؤثر عملية ملء خزان سد النهضة على حصة مصر المائية

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 12:20 م
السيسي: نريد ألا تؤثر عملية ملء خزان سد النهضة على حصة مصر المائية الرئيس عبد الفتاح السيسى
أ ش أ
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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على أن إثيوبيا شهدت مع قياداتها الجديدة تغييرات إيجابية، قائلا: "تم الاتفاق مع الدول الأفريقية بشكل عام على دعم مشروعات التنمية ولكن ألا يكون ذلك على حساب حياة المصريين التى تعتمد بشكل كامل على مياه النيل".


جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده الرئيس السيسى قبل ظهر اليوم الثلاثاء مع ممثلى وسائل الإعلام الأجنبية فى مصر، على هامش منتدى شباب العالم الذى تستضيفه مدينة شرم الشيخ. 

 

واستطرد الرئيس السيسى حديثه: "نريد تحويل النوايا الحسنة لإثيوبيا إلى اتفاقيات ملموسة، ونحن نحتاج مراعاة ألا تؤثر عملية ملء خزان سد النهضة على حصة مصر المائية وذلك من منظور فنى، غير أن اللجان الفنية لم تصل بعد إلى اتفاق، كما نحتاج إلى ضمان ألا يستخدم السد لأهداف سياسية، غير أن هناك مؤشرات إيجابية جاءت من القيادة الإثيوبية الجديدة".

 


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الرئيس السيسي

منتدى شباب العالم

اثيوبيا

سد النهضة




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