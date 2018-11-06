السيسي: منتدى شباب العالم كان فرصة عظيمة لخلق حوار اجتماعى بَنَّاء

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس عمر البشير لمشاركته فى الحفل الختامى لمنتدى شباب العالم. ووجه الرئيس السيسي الشكر لكل من ساهم فى خروج هذا المنتدى بهذا الشكل، كما توجه بالشكر لأهل شرم الشيخ على كرم الضيافة.

وقال السيسي: منتدى شباب العالم كان فرصة عظيمة لخلق حالة من الحوار الاجتماعى البناء، وأن التنوع والثراء الحضارى للمشاركين كان نجاحاً اضافيا للمنتدى.

وأضاف الرئيس السيسي: أعظم النجاحات تبدأ بفكرة يتحول إلى حلم يتحقق بالإرادة والعزيمة، لذلك أجدد نصيحتى لشباب مصر وشباب العالم بأن يجعلوا الإنسانية منهجا.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الجلسة الختامية لفعاليات منتدى شباب العالم 2018، المقام بالمركز الدولى للمؤتمرات بمدينة شرم الشيخ والتى تشهد الإعلان عن توصيات المنتدى العالمى.