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السيسي: الإعلام قام بدور سلبى فى قضية خاشقجى

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 12:27 م
السيسي: الإعلام قام بدور سلبى فى قضية خاشقجى الرئيس عبد الفتاح السيسى
أ ش أ
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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن المملكة العربية السعودية، دولة كبيرة ولا أحد يستطيع هز استقرارها، وأن مصر تدعمها للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى: "نحن مطمئنون على الإدارة الحكيمة والرشيدة للمملكة بقيادة العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود".

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده الرئيس السيسى قبل ظهر اليوم الثلاثاء مع ممثلى وسائل الإعلام الأجنبية فى مصر، على هامش منتدى شباب العالم الذى تستضيفه مدينة شرم الشيخ.

وأشار الرئيس السيسى إلى أن الإعلام قام بدور سلبى فيما يتعلق بقضية مقتل جمال خاشقجى، ونحن بحاجة للتوقف وانتظار أن تعلن الجهات المعنية المسئولة والجهات القضائية نتيجة التحقيقات حول هذه القضية.

 


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خاشقجى

السيسى

السيسي

منتدى شباب العالم




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