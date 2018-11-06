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السيسى: السعودية أكبر من أن يهز أحد استقرارها.. والإعلام أعطى انطباعا سلبيا حول خاشقجي

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 02:39 م
السيسى: السعودية أكبر من أن يهز أحد استقرارها.. والإعلام أعطى انطباعا سلبيا حول خاشقجي الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى
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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن المملكة العربية السعودية أكبر بكثير من أن يهز استقرارها أحد، مشيراً إلى أن ما يحافظ على استقرار الدول هو الداخل وليس الدعم الخارجي، لافتاً إلى أن المملكة لديها إدارة حكيمة.
 
 
جاء ذلك رداً على سؤال من صحيفة "الحياة" اللندنية، حول ما نشرته صحيفة "واشنطن بوست" باتصال جرى بين الرئيس السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قضية الصحفي جمال خاشقجي للحفاظ على استقرار السعودية.
 
وقال الرئيس، خلال لقائه بممثلى الإعلام الأجنبي، إن الإعلام أعطى انطباعاً سلبياً حول قضية خاشقجي ، مطالباً بعدم استباق النتائج، والاطمئنان لشجاعة وحكمة الملك سلمان بن عبد العزيز، وترك الفرصة لأجهزة التحقيق فى المملكة والدولة التى حدث بها الحادث للإعلان عن تفاصيل التحقيقات.
 
 
 

 

 


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