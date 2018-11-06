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السيسى: إرادة المصريين هى السبب الرئيسى فى نجاح المسار الذى نسير فيه

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 10:15 م
السيسى: إرادة المصريين هى السبب الرئيسى فى نجاح المسار الذى نسير فيه الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد شرقاوى
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الإجراءات الاقتصادية لم تكن تنجح إلا بتحمل الشعب المصرى للمصاعب الناتجة عنها، مضيفا أن إرادة المصريين هى السبب الرئيسى فى نجاح المسار الذى نسير فيه، مؤكدا أن الشباب هو الأمل والمستقبل والقدوة ويجب أن يعمل لتحقيق أحلامه.

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامية الشابة زوريال إدوالى على هامش فعاليات منتدى شباب العالم المقام بشرم الشيخ، أصغر صانعة أفلام فى العالم، أن الجهد الذى يبذله الشعب المصرى محل تقدير من شعوب العالم، مضيفا أن الإرهاب والتطرف أبرز التحديات التى واجهت مصر خلال الفترة السابقة، مؤكدا أن الروح الموجودة حاليا لدى شعب المصرى فى محبة الآخر من أبرز الإنجازات التى تم تحقيقها.

 

 

 


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