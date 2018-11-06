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السفير السعودى: منتدى شباب العالم يساهم فى نبذ التطرف وثقافة الإقصاء

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 05:41 م
السفير السعودى: منتدى شباب العالم يساهم فى نبذ التطرف وثقافة الإقصاء السفير السعودى أسامة نقلى
كتب مصطفى عنبر
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أشاد أسامة نقلى،السفير السعودى فى مصر، بمنتدى شباب العالم الذي يختتم أعماله اليوم الثلاثاء ، في مدينة شرم الشيخ، مؤكدًا أنه يمثل فرصة لتبادل الثقافات والحوار بين كافة شباب العالم  ،بما يسهم في توحيد الكلمة وتجسيد مبادئ العيش المشترك، فضلًا عن ترسيخ قيم التسامح ونبذ التطرف وثقافة الإقصاء.

وثمن  نقلي ، الحضور السعودي الفعال في المنتدى، ممثلاً  في حضور مستشار خادم الحرمين الشريفين ،  وأمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، معبرًا عن سعادته بمشاركة الطاقات السعودية الشابة من الجنسين ،  في هذا المنتدى والذين يُعَّدُون مفخرة ونموذجا  مشرفًا للوطن، حيث ساهموا مع نظرائهم من مختلف دول العالم  ،ومن مختلف الثقافات في إثراء كافة الحوارات والقضايا المطروحة بالمنتدى.

وقال السفير ،نقلي إن مشاركة نحو 5000 شاب يمثلون مختلف دول العالم بفعاليات المنتدى أظهر حجم الثراء الكبير ، الذي اتسمت به الندوات وأهمية التلاقي وتبادل الأفكار والخبرات، لافتًا إلى تنوع وعمق الموضوعات والقضايا التي تناولها المنتدى ، الذى وضع نفسه بقوة على خارطة المنتديات الإقليمية والعالمية، مشيرًا إلى أن اهتمام ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ، الشخصية وحضوره لجلسات المنتدى ،  أضفى عليه أهمية بالغة، وساهم بشكل كبير في نجاحه، بالإضافة إلى التنظيم الجيد الذي شهده المؤتمر، مما جعل من مدينة شرم الشيخ الجميلة ورشة عمل شبابية تصنع الفكر للحاضر والمستقبل.

 

 


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