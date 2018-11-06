السجن المشدد من 3 لـ10 سنوات للمتهمين بالتظاهر وحرق سيارة فى الطالبية

أصدرت الدائرة 15 ارهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بأكاديمية الشرطة، حكمها فى إعادة إجراءات محاكمة متهمين، كان قد صدر ضدهما أحكاما غيابية، بأحداث التظاهر والتجمهر بالطالبية، وحرق سيارة قناة التحرير الفضائية.

و قضت المحكمة، بمعاقبة المتهم محمد على عبد الحسيب، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وعاقبت المتهم على محمد نجيب قرنى، بالسجن المشدد 10 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامى،وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار، وأسامة عبد الظاهر، وسكرتارية أيمن القاضى وأحمد رضا.

كانت النيابة العامة، قد نسبت للمتهمين قيامهم فى 21 فبراير 2014 بدائرة قسم شرطة الطالبية، بالتجمهر حاملين أسلحة نارية واعتدائهم على طاقم تصوير قناة التحرير الفضائية، وحرق سيارتهم الميكروباص وسرقة كاميرات التصوير التى كانت بحوزتهم، وكذلك كافة المبالغ المالية والهواتف المحمولة التى كانت بحوزتهم بطريق الإكراه، بالإضافة إلى حيازتهم أسلحة بيضاء.