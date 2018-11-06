السبت.. تكريم 140 طالبا وفدا بقاعة مؤتمرات الازهر بحضور رئيس الجامعة

كتب إسماعيل رفعت

تقام احتفالية لتكريم 140 طالب وطالبة وافدة من الدارسين بالازهر يمثلون 30 جنسية متنوعة من الطلاب الوافدين بالازهر الشريف.

وتقام الاحتفالية بالتعاون بين جمعية سفراء الهداية للطلاب الوافدين بالأزهر وجامعة الازهر بحضور الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الازهر بقاعة مؤتمرات الأزهر بالحي السابع بمدينة نصر في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء يوم السبت القادم.

و يحضر الحفل عددا من اساتذة وقيادات الازهر وجمعية سفراء الهداية التى ترعى الطلاب الوافدين كجمعية أهلية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي المصرية لرعاية الطلاب الوافدين بالأزهر.

ويتحدث الطلاب الوافدين باللغة العربية الفصحى حيث يترك كل واحد منهم عن لغته الأم التي عليها درج، ليتكلم العربية الفصحى متدثرا بحب الآخرين وتعايشه معهم.

ويبدأ الحفل بتلاوة قرآنية وكلمات للطلاب المكرمين وكلمة لرئيس جامعة الأزهر وأساتذة الجامعة.

قال خالد محمود مسؤول التنمية والتطوير ب سفراء الهداية، ستظل رسالة الأزهر متحدة مع رسالة مصر للعلو والسمو حيث أن الوافدين في مصر هم قوتها الناعمة في العالم.