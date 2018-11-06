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السباح إسلام أبو على: فخور بتكريم الرئيس والدولة تدعم ذوى القدرات الخاصة

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 10:23 م
السباح إسلام أبو على: فخور بتكريم الرئيس والدولة تدعم ذوى القدرات الخاصة الرئيس عبد الفتاح السيسى يكرم السباح إسلام أبو على
كتب زكى القاضى
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قال السباح إسلام أبو على، من ذوى الاحتياجات الخاصة الحائز على عدد من الميداليات فى البطولات العالمية والمصرية لذوى القدرات الخاصة، الذى كرمه الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الحفل الختامى لمنتدى شباب العالم المنعقد بمدينة شرم الشيخ، إن تكريم الرئيس دافع كبير لى لاستكمال ما بدأته.

 

وأضاف فى تصريح لـ"اليوم السابع": "شرف كبير وحاجة عظيمة وفخور بتكريمى من الرئيس السيسى فى هذا المؤتمر وسط حضور ممثلين عن جميع أنحاء العالم. حصدت لقب الخامس على العالم فى السباحة، والأول على مستوى العرب وأفريقيا، وأسرع سباح فى مصر لمدة 6 سنوات متواصلة"، مشيرا إلى أن دعم الدولة لذوى القدرات الخاصة أفضل من السابق، وأنه يشعر بدعم أكبر مستقبلا.


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