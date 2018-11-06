video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 10:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الزراعة: وفد جزائرى يزور مصر لبحث اقامة مزرعة سمكية مشتركة بولاية بشار

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 10:00 ص
الزراعة: وفد جزائرى يزور مصر لبحث اقامة مزرعة سمكية مشتركة بولاية بشار جانب من اللقاء
كتب عز النوبى
إضافة تعليق
 
قالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة ،  ان وفداُ من وزارة الفلاحة والثروة السمكية برئاسة طه حموش المدير العام للصيد البحرى وتربية المائيات زار جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 4-6 نوفمبر 2018م ، لبحث التعاون بين البلدين في مجال الثروة السمكية واستكمال الاجراءات الخاصة ،  باقامة مزرعة سمكية مصرية جزائرية نموذجية مشتركة في منطقة بوقايس بولاية بشار بالجزائر.
 
التقت محرز بأعضاء الوفد ، وأكدت لهم على عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين واهمة تبادل الخبرات في مجال الثروة السمكية،  باعتباره قطاع هام لتحقيق الامن الغذائي . واعربت عن ترحيبها بنقل الخبرة المصرية في مجال استزراع البلطي،  وانتاج الاعلاف السمكية، واستفادة مصر من الخبرة الجزائرية في استزراع الجمبري ، واقامة الاقفاص البحرية واستزراع المحاريات لتحقيق التكامل بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الجزائرية في هذا المجال.
 
كما اعرب الجانب الجزائري عن فتح جميع مجالات الاستثمار في مجال الثروة السمكية بالجزائر أمام المستثمرين المصريين ، وفي هذا النطاق اتفق الجانبان على ترتيب اقامة منتدى مصري جزائري لتعزيز التعاون بين المستثمرين والخبراء المعنيين بمحالات الثروة السمكية ، وتربية المائيات في البلدين، والتنسيق الدائم لتوحيد مواقف البلدين في المنظمات والمحافل الدولية والاقليمية المعنية بمجالات الصيد البحري والثروة السمكية.
كما قام طه حموش المدير العام للصيد البحري وتربية المائيات بتقديم الدعوة لجمهورية مصر العربية لكي تكون ضيف شرف الصالون البحري الذي تقيمه الجزائر خلال شهر نوفمبر 2019م
كما قام الوفد الجزائري بزيارت ميدانية للمركز المصري للاستزراع السمكي بكفر الشيخ والمعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية بالعباسة للاطلاع على التجربة المصرية في مجال الاستزراع السمكي
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الزراعة" منح شهادة الأيزو للمعمل المركزى للمبيدات حتى 2021

"الزراعة" :حزمة توصيات لحدائق الموز لإنتاج ثمار تصلح للتصدير والسوق المحلى

وزارة الزراعة

وفد جزائر

الاستزراع السمكى

الزراعة




لا تفوتك
بالأرقام.. كيف تطور الاحتياطى الأجنبى خلال عام ليصل لـ44.501 مليار دولار؟

بالأرقام.. كيف تطور الاحتياطى الأجنبى خلال عام ليصل لـ44.501 مليار دولار؟

الخميس المتمم لشهر صفر والجمعة غرة ربيع الأول والمولد النبوى 20نوفمبر فلكيا

الخميس المتمم لشهر صفر والجمعة غرة ربيع الأول والمولد النبوى 20نوفمبر فلكيا

نص كلمة السيسى فى جلسة "كيف نبنى قادة المستقبل" بمنتدى الشباب".. الرئيس: "التوك توك" عمل أزمة.. ونحتاج لبناء 250 ألف فصل جديد بتكلفة 130 مليار جنيه.. نحلها إزاى؟

نص كلمة السيسى فى جلسة "كيف نبنى قادة المستقبل" بمنتدى الشباب".. الرئيس: "التوك توك" عمل أزمة.. ونحتاج لبناء 250 ألف فصل جديد بتكلفة 130 مليار جنيه.. نحلها إزاى؟

الأرصاد تحذر: درجات الحرارة أقل من معدلاتها.. انخفاض ملحوظ بكافة الأنحاء حتى نهاية الأسبوع.. وتكشف: طقس معتدل وأمطار بالسواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.. ولا أمطار بالعاصمة والعظمى تصل 25 درجة

الأرصاد تحذر: درجات الحرارة أقل من معدلاتها.. انخفاض ملحوظ بكافة الأنحاء حتى نهاية الأسبوع.. وتكشف: طقس معتدل وأمطار بالسواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.. ولا أمطار بالعاصمة والعظمى تصل 25 درجة

إحالة سائق زوجة محمد رمضان للمحاكمة بتهمة القتل الخطأ

إحالة سائق زوجة محمد رمضان للمحاكمة بتهمة القتل الخطأ

الأهلي يتدرب على ضربات الترجيح ويحدد مسددى الركلات الحرة فى مواجهة الترجى

الأهلي يتدرب على ضربات الترجيح ويحدد مسددى الركلات الحرة فى مواجهة الترجى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة