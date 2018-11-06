الزراعة: وفد جزائرى يزور مصر لبحث اقامة مزرعة سمكية مشتركة بولاية بشار

قالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة ، ان وفداُ من وزارة الفلاحة والثروة السمكية برئاسة طه حموش المدير العام للصيد البحرى وتربية المائيات زار جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 4-6 نوفمبر 2018م ، لبحث التعاون بين البلدين في مجال الثروة السمكية واستكمال الاجراءات الخاصة ، باقامة مزرعة سمكية مصرية جزائرية نموذجية مشتركة في منطقة بوقايس بولاية بشار بالجزائر.

التقت محرز بأعضاء الوفد ، وأكدت لهم على عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين واهمة تبادل الخبرات في مجال الثروة السمكية، باعتباره قطاع هام لتحقيق الامن الغذائي . واعربت عن ترحيبها بنقل الخبرة المصرية في مجال استزراع البلطي، وانتاج الاعلاف السمكية، واستفادة مصر من الخبرة الجزائرية في استزراع الجمبري ، واقامة الاقفاص البحرية واستزراع المحاريات لتحقيق التكامل بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الجزائرية في هذا المجال.

كما اعرب الجانب الجزائري عن فتح جميع مجالات الاستثمار في مجال الثروة السمكية بالجزائر أمام المستثمرين المصريين ، وفي هذا النطاق اتفق الجانبان على ترتيب اقامة منتدى مصري جزائري لتعزيز التعاون بين المستثمرين والخبراء المعنيين بمحالات الثروة السمكية ، وتربية المائيات في البلدين، والتنسيق الدائم لتوحيد مواقف البلدين في المنظمات والمحافل الدولية والاقليمية المعنية بمجالات الصيد البحري والثروة السمكية.

كما قام طه حموش المدير العام للصيد البحري وتربية المائيات بتقديم الدعوة لجمهورية مصر العربية لكي تكون ضيف شرف الصالون البحري الذي تقيمه الجزائر خلال شهر نوفمبر 2019م

كما قام الوفد الجزائري بزيارت ميدانية للمركز المصري للاستزراع السمكي بكفر الشيخ والمعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية بالعباسة للاطلاع على التجربة المصرية في مجال الاستزراع السمكي