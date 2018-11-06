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"الزراعة" :حزمة توصيات لحدائق الموز لإنتاج ثمار تصلح للتصدير والسوق المحلى

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 08:00 ص
"الزراعة" :حزمة توصيات لحدائق الموز لإنتاج ثمار تصلح للتصدير والسوق المحلى فاكهة الموز
كتب عز النوبى
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أصدرت الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة ، حزمة توصيات لحدائق الموز  لمقاومة  مرض التورد والتبرقش   خلال الشهر الجارى  وتجنبا لمخاطر هبوب الرياح.
 
وذلك  بهدف النهوض بالزراعات البستانية وتقديم التوصيات الفنية الحديثة للعمل علي زيادة الإنتاج وتحسين الصفات الثمارية وإنتاج ثمار تصلح للتصدير والسوق المحلي.
 
 وقال  تقرير المحاصيل البستانية ، أنه لابد  من الانتظام في الري و تباعد فترات الري حسب الظروف الجوية ،  وكمال إزالة الكوز الزهري في السوباطات مكتملة الكفوف لتوفير الغذاء للصوابع.
 
وأضاف التقرير ،أنه لابد من  الاهتمام بالتسميد البوتاسي و المخصبات الحيوية مثل الهيوميك لزيادة جودة الثمار ، وضع سنادات للسوباطات حتى لا تنكسر في ظل هبوب رياح شديدة.
 
 فيما تواصل الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية  والمحاصيل الزراعية ، تقديم جميع البرامج الارشادية  لجميع المحاصيل البستانية تجنيا لتساقط الثمار، وإصدار التوصيات الفنية الشهرية  تجنبا لحدوث  التغيرات المناخية وتأثيرها على إنتاجية المحاصيل سواء فاكهة او خضروات  .
 
 

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