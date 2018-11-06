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"الريف المصرى الجديد" توقع اتفاقية مع مستثمر أسبانى للحصول على 30 ألف فدان

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 02:08 م
"الريف المصرى الجديد" توقع اتفاقية مع مستثمر أسبانى للحصول على 30 ألف فدان المهندس عاطر حنورة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد
كتب عز النوبى
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تشارك شركة تنمية الريف المصرى الجديد المسئولة عن تنفيذ وإدارة مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان فى المهرجان الدولى الرابع للتمور المصرية بسيوه، والذى يقام فى الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر الجارى تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وبتنظيم من وزارة التجارة والصناعة المصرية بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، ومحافظة مطروح.

وقد أكد المهندس عاطر حنورة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد أنه من المقرر أن تقوم الشركة بتوقيع اتفاقية على هامش المهرجان مع مستثمر أسبانى مصرى، وذلك للحصول على قطعة أرض بمساحة 30 ألف فدان لزراعة الزيتون بسيوه وإقامة مصنع لاستخلاص زيت الزيتون.

وأضاف عاطر حنورة أنه من المقرر كذلك توقيع اتفاقيات أخرى مع عدد من المستثمرين من قبائل سيوه للحصول على مساحة 5 آلاف فدان من أراضى الريف المصرى بسيوه على أن يتم البدء فى إنهاء إجراءات تسليم الأرض خلال أسبوعين فور ترسيم الإحداثيات النهائية بالرفع المساحى.

كما من المقرر أن يلتقى ممثلو شركة تنمية الريف المصرى الجديد على هامش المهرجان بعدد من المستثمرين الحاضرين لفعاليات المهرجان من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة الأردن ودولتى السودان وليبيا، وذلك لتقديم عرض عن أراضى مشروع المليون ونصف المليون فدان ومجالات الاستثمار الزراعى والصناعى والتنموى بها، وذلك فى إطار خطة الدولة لإقامة "ريف مصرى جديد" يوفر العديد من المحاصيل الاستراتيجية والمهمة، ويخرج بمصر من الوادى الضيق إلى آفاق تنموية جديدة.

جدير بالذكر أن المهرجان الدولى للتمور المصرية يحظى فى دورته هذا العام بمشاركة كبيرة من العارضين والمستوردين، وذلك من خلال مشاركة 142 عارضا و71 مستوردا، بالإضافة إلى وفود 5 دول عربية تشمل السعودية، والإمارات، وليبيا، والأردن، والسودان، علما بأن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميا فى إنتاج التمور، حيث تستحوذ على نحو 18% من الإنتاج العالمى، و23% من الإنتاج العربى.

كما يشهد المهرجان إطلاق مسابقة التمور المصرية بدورتها الرابعة لعام 2018، بمشاركة مصنعى ومصدرى التمور من كافة أنحاء الجمهورية، وخبراء زراعة وإنتاج ووقاية النخيل من الأمراض والآفات، وعدد من المزارعين المختصين بزراعة النخيل وتصنيع التمور، وكذا ممثلى عدد من المؤسسات العلمية والبحثية والمنظمات والهيئات الدولية ألم.

 

 


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الريف المصرى

المليون ونصف المليون فدان

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