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الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 09:08 ص
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الرقابة على الصادرات: 60% من واردات مصر مدخلات إنتاج و40% سلع تامة الصنع

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 09:00 ص
الرقابة على الصادرات: 60% من واردات مصر مدخلات إنتاج و40% سلع تامة الصنع اللواء إسماعيل جابر رئيس هيئة الرقابة على الصادرات
كتب إسلام سعيد
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كشف اللواء إسماعيل جابر رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أن هناك 60% من واردات مصر خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2018 كانت مدخلات إنتاج للعملية الإنتاجية والتصنيعية وأن 40% من الواردات سلع ومنتجات تامة الصنع.

وأضاف جابر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الواردات خلال أول 9 أشهر من العام الحالى ارتفعت بنسبة 14% لتبلغ ما قيمته 49.116 مليار دولار مقابل 43.217 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، مشيراً إلى أن هيكل الواردات يشير إلى ارتفاع استيراد مدخلات وخامات الإنتاج.

كان جابر أعلن عن توفيق أوضاع قرابة 44850 بطاقة استيرادية وفقًا للقانون رقم 7 لسنة 2017 والخاص بتعديل أحكام القانون 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين، مؤكدا أن هذا القانون سد ثغرة كبيرة فى عملية وجود شركات وهمية ويحدث حالة انضباط للاستيراد ويساهم فى القضاء على عشوائية الاستيراد وضمان جودة المنتجات.

وأوضح رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة تمكنت من تقديم تسهيلات كبيرة لتوفيق أوضاع البطاقات الاستيرادية.

يشار إلى أن آخر فترة لتوفيق أوضاع المستوردين كانت يوم 15 أغسطس الماضى كأخر مهلة للتسجيل.


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