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الرئيس السيسي يبحث مع نظيره السودانى مشروعات الربط الكهربائى والسكك الحديدية

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 06:08 م
الرئيس السيسي يبحث مع نظيره السودانى مشروعات الربط الكهربائى والسكك الحديدية الرئيس السيسى وعمر البشير
كتب محمد الجالى
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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد ظهر اليوم بشرم الشيخ الرئيس السودانى "عمر البشير"، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

 

وقال السفير بسام راضى، المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس أكد خلال اللقاء على روح التعاون البناء بين مصر والسودان والرغبة الصادقة والقوية المتبادلة لتعزيز العلاقات الثنائية على مختلف المستويات على نحو يرسخ الروابط التاريخية التى تجمع بين الشعبين الشقيقين، منوهًا بحرص مصر على تنسيق المواقف مع السودان الشقيق إيمانًا بوحدة المسار والمصير التى تربط شعبى وادى النيل، ومشيدًا فى هذا الصدد بالنتائج الإيجابية للجنة الرئاسية المصرية السودانية المشتركة التى عقدت مؤخرًا بالخرطوم.

 

من جانبه؛ أعرب الرئيس السودانى عن تقدير السودان العميق لمصر قيادةً وشعبًا، مؤكدًا حرص السودان الكامل على استمرار التشاور المكثف وتفعيل جميع أطر التعاون المشترك بين البلدين، وكذا استثمار إمكانات البلدين لتحقيق نموذجًا للتعاون المشترك يلبى طموحات الشعبين الشقيقين ويعكس العلاقات التاريخية الممتدة بينهما.

 

وأوضح السفير بسام راضى أن اللقاء بين الرئيسين تنأول كذلك سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية، خاصةً على صعيد مشروعات الربط الكهربائى والسكك الحديدية، فضلًا عن دعم التعاون الاقتصادى وزيادة حجم التبادل التجارى، كما تم تبادل وجهات النظر بشأن آخر المستجدات الخاصة بعدد من الملفات الإقليمية، حيث اتفق الرئيسان على استمرار وتعزيز التشاور والتنسيق المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية الراهنة التى تمر بها المنطقة العربية والقارة الأفريقية.
 
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الرئيس السيسى

البشير

الربط الكهربائي




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