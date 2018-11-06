الرئيس السيسي: لا يمكن قبول أى دور للميليشيات المسلحة فى دول النزاعات

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه لا يمكن قبول أى دور للميلشيات المسلحة فى دول النزاعات، كما أنه ليس من المقبول أن يكون لها أى دور فى كفالة أمن هذه المنطقة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده الرئيس السيسى قبل ظهر اليوم الثلاثاء مع ممثلى وسائل الإعلام الأجنبية فى مصر، على هامش منتدى شباب العالم الذى تستضيفه مدينة شرم الشيخ

وقال السيسي، إن مصر تدعم الجيش الليبى باعتباره الجيش الوطنى المخول بحفظ الأمن والنظام، لأن استمرار الوضع الحالى هناك يجذب العناصر الإرهابية فى سوريا إلى القدوم للمناطق الهشة ويهدد دول الجوار مع ليبيا، وهى دول عربية وأفريقية بل وأوروبية، داعيا إلى أن يكون هناك رفع للحظر حتى ولو كان جزئيا عن تسليح الجيش الليبى لتعزيز قدراته.

وأضاف الرئيس، أن إرادة الشعب المصرى المطلقة هى التى فرضت المسار السياسى فى مصر، قائلا إنه لا يمكن لأية دولة أن تعطى مصيرها للمجهول، مجددا رسالته لشعوب الدول العربية بأن يحافظوا على استقرار بلادهم.