الرئيس السيسى يستقبل نظيره السودانى بمطار شرم الشيخ للمشاركة بمنتدى الشباب

كتب ــ محمد الجالى ــ سمير حسنى

صرح السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل نظيره السوداني عمر البشير لدي وصوله مطار شرم الشيخ.

كان السفير عبد المحمود عبد الحليم سفير جمهورية السودان لدى جمهورية مصر العربية، ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية، صرح بأن الرئيس عمر حسن أحمد البشير سوف يشارك بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى المنتدى العالمى للشباب الذى تستضيف فعالياته مدينة شرم الشيخ، وتعقد جلسته الختامية مساء السادس من نوفمبر الجارى بمشاركة قادة وزعماء ومسئولين وممثلين للشباب.