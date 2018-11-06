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الرئيس السورى بشار الأسد يبحث مع مبعوثين روسيين الوضع فى إقليم إدلب

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 07:00 م
الرئيس السورى بشار الأسد يبحث مع مبعوثين روسيين الوضع فى إقليم إدلب الرئيس السورى بشار الأسد
أ ش أ
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن المبعوث الرئاسى الروسى الخاص لسوريا ألكسندر لافرينتييف ونائب وزير الخارجية الروسى سيرجى فيرشينين اجتمعا مع الرئيس السورى بشار الأسد لمناقشة محاربة الإرهاب فى إقليم إدلب بسوريا خلال زيارتهما لدمشق أمس الأول.

وذكرت الوزارة -فى بيان أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية- أن المسئولين من البلدين ناقشوا الوضع الحالى فى سوريا مع التركيز على تنفيذ المذكرة المتعلقة بإدلب والتى تم تبنيها فى سوتشى فى 17 سبتمبر الماضى ، المتعلقة بمحاربة الإرهاب فى الوقت الجاري، كما قدم المسئولان الروسيان للأسد تفاصيل النتائج التى خلصت إليها القمة الرباعية التى عُقدت فى 27 أكتوبر الماضى فى إسطنبول بين روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا.

وأضاف البيان أن المشاركين فى الاجتماع تطرقوا لإمكانية تأسيس لجنة تشاورية سورية فى أقرب وقت ممكن، كما أكدوا ضرورة إعادة إعمار سوريا بعد الصراع وعودة اللاجئين السوريين والمشردين داخليا إلى أماكن إقامتهم الدائمة اعتمادا على احترام سيادة واستقلال ووحدة وسلامة الأراضى السورية.


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